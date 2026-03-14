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Koweït : Le système radar de l'aéroport international frappé par des drones

Samedi 14 Mars 2026 - 19:58

Koweït : Le système radar de l'aéroport international frappé par des drones

L'aéroport international du Koweït a été la cible d'une attaque de drones ce samedi 14 mars 2026. Selon un communiqué de l'Autorité de l'aviation civile, les projectiles ont directement frappé le système radar de l'infrastructure.
 

Bien que cet incident marque une escalade dans les tensions régionales, l'impact sur le trafic aérien reste limité à court terme, car les vols vers cette destination étaient déjà suspendus depuis le déclenchement du conflit actuel. Les autorités koweïtiennes évaluent actuellement l'étendue des dégâts matériels sur les systèmes de navigation.
 

MS/NDARINFO
 


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