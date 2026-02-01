LIGUE 1 : Lourde défaite pour la Linguère qui s'enfonce face à Ouakam (3-0)

La Linguère de Saint-Louis a subi une sévère correction dimanche au Stade Municipal Ngor. Face à l'US Ouakam, les hommes d’Abdoulaye Sy se sont inclinés lourdement sur le score de 3-0, lors de la 13e journée de Ligue 1 sénégalaise.



Cette défaite enfonce un peu plus Linguère dans la zone de turbulences du classement. Avec 11 points au compteur après 13 journées, l'équipe stagne à la 14e place et voit ses difficultés s'accentuer alors que la première partie de saison touche à sa fin.





L'US Ouakam, de son côté, a parfaitement négocié cette rencontre en s'imposant avec la manière. Les trois buts inscrits permettent aux Ouakamois de grimper à la 9e place avec 15 points et de s'éloigner un peu plus de la zone rouge. Cette victoire confirme le bon moment que traverse l'équipe de Ouakam.





Les contreperformances du Club fanion de Saint-Louis soulève des interrogations sur la capacité de l'équipe à redresser la barre. Les Saint-Louisiens ne comptent que cinq points d'avance sur Guédiawaye FC, barragiste, et ASC Cambérène, lanterne rouge, tous deux avec 7 points.





En tête du classement après cette 13e journée, AJEL Rufisque consolide sa première place avec 24 points grâce à sa victoire samedi contre l'US Gorée (1-0). Les insulaires suivent à un point (23 points), talonnés par le Casa Sports (22 points) qui a arraché le nul contre l'AS Pikine (1-1). Le duo AS Pikine-Teungueth FC occupe conjointement la 4e place avec 20 points chacun, le TFC ayant accroché Mbour (0-0). Plus bas, Dakar Sacré-Cœur et le Jaraaf partagent la 6e position avec 18 points après leur nul (0-0), tandis que Génération Foot (8e, 17 points) a cartonné HLM Dakar 3-0.



Dans le ventre mou, l'US Ouakam grimpe à 15 points, devançant le Stade de Mbour (14 points), Wally Daan et SONACOS (13 points chacun), et HLM Dakar (12 points). En bas de tableau, les matchs de lundi opposant SONACOS à ASC Cambérène et Wally Daan à Guédiawaye FC pourraient redistribuer les cartes dans la lutte pour le maintien.





MS/NDARINFO



