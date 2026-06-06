Le président Bassirou Diomaye Faye attendu à Touba ce samedi

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est attendu ce samedi à Touba où il présentera ses condoléances à la famille de Serigne Saliou Mbacké, à la suite du décès de Serigne Cheikh Saliou Mbacké.





Cette visite du chef de l’État s’inscrit dans le cadre des hommages solennels rendus à la famille du défunt, figure religieuse particulièrement respectée au sein de la communauté mouride. Au cours de son déplacement dans la cité religieuse, le président Bassirou Diomaye Faye devrait formellement exprimer la solidarité de la Nation et témoigner de sa profonde compassion à l’endroit des proches du disparu.





Le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké a suscité une vive émotion et une grande tristesse au sein de la communauté mouride ainsi que dans plusieurs cercles religieux à travers le pays.





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