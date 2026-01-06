La Guinée équatoriale déplace sa capitale vers l'intérie

La Guinée équatoriale a proclamé officiellement Ciudad de la Paz, chef-lieu de la province de Djibloho dans l'est du pays, comme nouvelle capitale de l'État, marquant une transition structurelle majeure dans l'organisation administrative du pays.





Cette décision historique a été entérinée le 2 janvier 2026 lors d'une cérémonie solennelle au siège de la présidence du gouvernement, selon des informations rapportées par des médias spécialisés.





Ciudad de la Paz, située dans la province de Djibloho, remplace ainsi Malabo, capitale historique située sur l'île de Bioko, dans le golfe de Guinée.





Cette proclamation marque le début d'un transfert progressif des institutions gouvernementales de Malabo vers la nouvelle capitale administrative, selon les mêmes sources.





Le projet de construction de Ciudad de la Paz avait été lancé il y a plusieurs années par le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, au pouvoir depuis 1979, dans le cadre d'une stratégie de rééquilibrage territorial et de désenclavement de la partie continentale du pays.





La Guinée équatoriale, petit pays d'Afrique centrale producteur de pétrole, est composée d'une partie continentale, Río Muni, et de plusieurs îles dont Bioko où se trouve l'actuelle capitale Malabo.





Ce transfert de capitale s'inscrit dans une tendance observée sur le continent africain ces dernières décennies, à l'image de la Tanzanie, de la Côte d'Ivoire ou plus récemment de l'Égypte qui ont entrepris des projets similaires de nouvelles capitales administratives.





Les modalités pratiques du transfert des institutions, des ambassades et des administrations n'ont pas été précisées dans l'immédiat.



MS



