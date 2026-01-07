Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Le Premier ministre mauritanien El Moctar Ould Djay en visite officielle au Sénégal

Mercredi 7 Janvier 2026

Le Premier ministre mauritanien El Moctar Ould Djay en visite officielle au Sénégal

Le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie, S.E.M El Moctar Ould Djay, effectuera du 8 au 9 janvier 2026 une visite officielle au Sénégal, où il sera accueilli par son homologue Ousmane Sonko, a annoncé la Primature.


Cette visite revêt un cachet symbolique très important, selon les services du Premier ministre sénégalais.
 

Elle sera l'occasion pour les deux chefs de gouvernement de consolider le partenariat stratégique entre les deux pays.
 

La visite du Premier ministre mauritanien intervient dans un contexte de renforcement des relations bilatérales entre Dakar et Nouakchott, marquées notamment par la coopération sur le projet gazier de la Grande Tortue Ahmeyim (GTA).
 

Les deux pays partagent des intérêts communs dans plusieurs domaines stratégiques, dont l'énergie, la sécurité, la pêche et les infrastructures transfrontalières.


Cette rencontre devrait permettre aux deux Premiers ministres d'échanger sur les perspectives de coopération et les défis communs auxquels font face les deux nations ouest-africaines.
 

MS/CSS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

Le supporter congolais Lumumba en pleurs après le chambrage d'Amoura

Le supporter congolais Lumumba en pleurs après le chambrage d'Amoura
L'attaquant algérien Mohammed Amoura a chambré l'iconique supporter de la RD Congo, Michel Kuka...

Sénégal-Mali: premier duel à élimination directe d'une rivalité vieille de 60 ans

Sénégal-Mali: premier duel à élimination directe d'une rivalité vieille de 60 ans
Le Sénégal et le Mali s'affronteront vendredi 9 janvier en quart de finale de la CAN-2025 au Grand...

CAN 2025 : Sénégal-Mali en quarts, le Maroc qualifié, le tableau des huitièmes se dessine

CAN 2025 : Sénégal-Mali en quarts, le Maroc qualifié, le tableau des huitièmes se dessine
Le Sénégal, tenant du titre, affrontera le Mali en quarts de finale de la CAN-2025 le 9 janvier à...

Mané devient le meilleur passeur de l'histoire de la CAN

Mané devient le meilleur passeur de l'histoire de la CAN
L'attaquant sénégalais Sadio Mané est devenu samedi le meilleur passeur de l'histoire de la Coupe...

CAN 2025 : Pape Gueye, auteur du doublé - "Le plus important, c'est les trois points"

CAN 2025 : Pape Gueye, auteur du doublé - "Le plus important, c'est les trois points"
Auteur d'un doublé décisif lors de la victoire 3-1 du Sénégal contre le Soudan en huitièmes de...
LES PLUS LUS

Santé : Le Drepaf, médicament contre la drépanocytose fabriqué à Dakar, redonne espoir aux malades

04/01/2026

Le Sénégal va offrir Internet gratuit à un million de personnes via des antennes satellitaires en 2026

01/01/2026

Keur Massar: démantèlement d'un réseau pornographique aux ramifications internationales

06/01/2026

Sonko dénonce les "contrats léonins" qui ont ruiné le Sénégal

01/01/2026

Ousmane Sonko rend une visite privée au khalife général des Mourides à Touba

01/01/2026

Sénégal-Mali: premier duel à élimination directe d'une rivalité vieille de 60 ans

06/01/2026

La Senelec annonce une baisse de 10% des tarifs de l'électricité à partir du 1er janvier 2026

31/12/2025
SERVICES