Le Premier ministre mauritanien El Moctar Ould Djay en visite officielle au Sénégal

Le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie, S.E.M El Moctar Ould Djay, effectuera du 8 au 9 janvier 2026 une visite officielle au Sénégal, où il sera accueilli par son homologue Ousmane Sonko, a annoncé la Primature.





Cette visite revêt un cachet symbolique très important, selon les services du Premier ministre sénégalais.





Elle sera l'occasion pour les deux chefs de gouvernement de consolider le partenariat stratégique entre les deux pays.





La visite du Premier ministre mauritanien intervient dans un contexte de renforcement des relations bilatérales entre Dakar et Nouakchott, marquées notamment par la coopération sur le projet gazier de la Grande Tortue Ahmeyim (GTA).





Les deux pays partagent des intérêts communs dans plusieurs domaines stratégiques, dont l'énergie, la sécurité, la pêche et les infrastructures transfrontalières.





Cette rencontre devrait permettre aux deux Premiers ministres d'échanger sur les perspectives de coopération et les défis communs auxquels font face les deux nations ouest-africaines.





