Le Sénégal accueille l'élite des mémorisateurs du Coran et de la Sunnah

Le Sénégal devient, du 23 au 28 avril 2026, l'épicentre du monde islamique continental avec l'ouverture de la 2e édition du Concours du Noble Coran et de la Sunnah pour les pays africains. Approuvé par le Roi Salman d'Arabie Saoudite, cet événement de haute stature réunit 100 participants venus de 53 pays africains.





Organisée par le Ministère des Affaires islamiques de l'Arabie Saoudite en étroite coopération avec l'Autorité générale des Awqaf, cette rencontre vise à valoriser l'excellence dans la mémorisation des textes sacrés tout en promouvant les valeurs de modération et de paix.





Un pont entre les nations africaines

Le concours se décline en plusieurs disciplines exigeantes : quatre catégories pour le Coran (allant de la mémorisation complète avec les dix lectures à la mémorisation partielle) et trois catégories pour la Sunnah, portant notamment sur les résumés du Sahih al-Bukhari.





Au-delà de la compétition, les organisateurs soulignent que cet événement constitue un levier essentiel pour renforcer l'attachement de la jeunesse musulmane aux valeurs islamiques et consolider les liens fraternels entre les pays du continent. Cette initiative souligne le rôle central du Sénégal comme carrefour de la diplomatie religieuse et de la culture islamique en Afrique.





MS/NDARINFO





