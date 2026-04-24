Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord

Microfinance : Le Sénégal lance le FDMI avec un budget de 200 milliards FCFA

Vendredi 24 Avril 2026 - 08:59

Microfinance : Le Sénégal lance le FDMI avec un budget de 200 milliards FCFA

Le Ministre de la Microfinance et de l’Économie Sociale et Solidaire, Dr Alioune Dione, a officiellement lancé ce jeudi à Dakar le Fonds de Développement de la Microfinance Islamique (FDMI). Ce nouveau dispositif, qui succède au PROMISE, s’inscrit dans la vision de l’« Année 2026 » dédiée à l’Emploi et à l’Économie Sociale et Solidaire par le Président Bassirou Diomaye Faye.


La cérémonie, marquée par la présence de partenaires stratégiques comme la BID, consacre la transformation du paysage financier sénégalais vers un modèle plus inclusif, souverainiste et axé sur le développement territorial.
 

200 milliards de FCFA pour 300 000 projets

 

Le FDMI se dote d'une ambition de grande envergure avec un Plan stratégique 2026–2030 visant la mobilisation de 200 milliards de FCFA. Selon l’Administrateur Général, Dr Abdou Diaw, ce fonds cible le financement de 300 000 projets à travers le pays. En s’appuyant sur les principes de la finance islamique, le dispositif ambitionne de devenir un levier de justice sociale pour soutenir l’économie rurale, l’industrialisation agricole et freiner l’émigration clandestine. Un déploiement régional est d'ores et déjà prévu pour rapprocher ces solutions de financement des jeunes et des femmes organisés en coopératives.
 

MS/NDARINFO

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.