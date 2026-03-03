France-Sénégal : Avis favorable partiel pour l'extradition de Madiambal Diagne

La Cour d’appel de Versailles a rendu son délibéré ce mardi dans le dossier d'extradition de Madiambal Diagne, ordonnant une extradition partielle du journaliste vers le Sénégal. Les juges français ont ainsi émis un avis favorable à sa remise pour certains chefs d'accusation visés par Dakar, tout en en écartant d'autres au nom du principe de spécialité et du contrôle de la double incrimination.





La réaction de la défense ne s'est pas fait attendre. Mes Ousmane Thiam et Philippine Vaganay, conseils de l'administrateur du groupe Avenir Communication, ont immédiatement annoncé l'introduction d'un pourvoi en cassation. Ce recours, bien que non suspensif d'office, vise à contester la conformité juridique de l'arrêt rendu à Versailles, dénonçant notamment une interprétation contestable des textes et une méconnaissance des garanties procédurales fondamentales.





Cette décision marque une étape charnière mais non finale de ce feuilleton judiciaire international. Si l'État du Sénégal obtient une victoire partielle, le sort définitif de Madiambal Diagne dépendra désormais de la chambre criminelle de la Cour de cassation française, qui devra arbitrer ce bras de fer entre exigences diplomatiques et protection des droits individuels.





MS/NDARINFO



