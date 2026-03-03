Haute Cour de Justice : Non-lieu définitif pour Ndéye Saly Dieng

La commission d’instruction de la Haute Cour de justice a rendu, ce mardi, un arrêt de non-lieu en faveur de Ndéye Saly Dieng, ancienne ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants.



Cette décision, prise sous la direction d'Abdoulaye Ba, premier président de la Cour d’appel de Dakar, met fin aux poursuites pour détournement présumé de 52 millions de FCFA dans le cadre de la gestion des fonds Covid-19. L'ancienne ministre, qui avait été inculpée le 19 mai 2025, avait dû consigner 57 millions de FCFA pour obtenir sa liberté provisoire.







Sur les cinq dossiers initialement ouverts concernant les fonds Force Covid-19, trois sont désormais réglés par la commission d'instruction. Si Ndéye Saly Dieng bénéficie d'un non-lieu, les anciens ministres Aïssatou Sophie Gladima et Ismaïla Madior Fall ont été, quant à eux, renvoyés devant la juridiction de jugement le 7 janvier dernier.



Les dossiers de Mansour Faye, maire de Saint-Louis, et de Moustapha Diop, député-maire de Louga, sont toujours en cours d'instruction. Ce dernier demeure d'ailleurs en détention.







Parallèlement, une nouvelle procédure s'accélère contre Me Moussa Bocar Thiam, ancien ministre de la Communication. Le 27 février 2026, l'Assemblée nationale a adopté une résolution portant sa mise en accusation pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux dans le dossier du parc « Sénégal Connect Park ».





Concernant Abdoulaye Diouf Sarr, la procédure a été suspendue pour complément de dossier.





