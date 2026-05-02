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Le syndicat de l’aérien rejette le rachat de 2AS par Air Sénégal : « La compagnie qui veut vous racheter est malade »

Samedi 2 Mai 2026 - 11:20

Le syndicat de l’aérien rejette le rachat de 2AS par Air Sénégal : « La compagnie qui veut vous racheter est malade »

Le Syndicat unique des travailleurs du transport aérien et des activités connexes du Sénégal s’oppose fermement au projet visant à octroyer 75 % des parts de la société d'assistance aéroportuaire 2AS à la compagnie nationale Air Sénégal.


Réunis ce vendredi, les syndicalistes ont exprimé leurs vives inquiétudes quant aux risques économiques de cette opération, craignant qu’elle ne fragilise 2AS et ne menace des centaines d’emplois. Pour Alassane Ndoye, secrétaire général du syndicat, Air Sénégal, dont les difficultés sont notoires, risque de « contaminer » une entreprise qu'il juge performante depuis son lancement en 2017.

 

Une menace sur 1 000 familles et un appel à un nouveau modèle

 

Alors qu'Air Sénégal détient actuellement 49 % du capital, le passage à un contrôle majoritaire est perçu comme un danger financier majeur, notamment en cas d’endettement excessif de la compagnie nationale. Le syndicat préconise plutôt de ramener la part d'Air Sénégal à 30 % et d'ouvrir le capital à des partenaires stratégiques capables d'apporter des financements et des équipements neufs.


En plus de la révision du pacte d’actionnaires, les travailleurs réclament leur intégration comme salariés et appellent les autorités à s'inspirer de modèles rentables comme celui d'Air Côte d'Ivoire pour garantir la stabilité d'un secteur où dépendent près de 1 000 familles.

 

MS/NDARINFO

 


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