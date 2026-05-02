Préparation Mondial 2026 : Le Sénégal affrontera l'Arabie Saoudite en amical aux États-Unis

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a officialisé la tenue d'un match amical international entre le Sénégal et l'Arabie Saoudite le 9 juin 2026. Cette rencontre de prestige se déroulera au Toyota Field de San Antonio, aux États-Unis, et servira d'ultime test pour les Lions de la Teranga à quelques jours seulement du coup d'envoi de la Coupe du monde.







Un dernier galop d'essai avant le grand rendez-vous

Logé dans une poule relevée comprenant la France, la Norvège et l'Irak, le Sénégal entame sa préparation finale pour sa quatrième participation à une phase finale de Mondial. Ce duel face aux Saoudiens permettra d'ajuster les derniers réglages avant la compétition qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 à travers l'Amérique du Nord.





Pour les Lions, huitièmes de finalistes au Qatar en 2022, l'objectif est de réitérer, voire de dépasser l'exploit de 2002 où ils avaient atteint les quarts de finale après avoir battu la France en match d'ouverture.





MS/NDARINFO



