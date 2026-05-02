Coopération : L'UNFPA offre une clinique mobile de 126 millions FCFA pour la région de Matam

Le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) a officiellement remis au ministère de la Santé et de l’Hygiène publique (MSHP) une clinique mobile tout terrain d'une valeur de 126 606 480 francs CFA.





Ce dispositif, fruit d'une collaboration entre l'UNFPA, l'UNICEF et ONU Femmes, est destiné à renforcer l'offre de services en santé de la reproduction, maternelle et néonatale, ainsi que la prise en charge des violences basées sur le genre (VBG). La cérémonie de remise symbolique s'est déroulée ce jeudi 30 avril au siège du ministère, en présence d'Andrew Saberton, directeur exécutif adjoint de l’UNFPA.







Un outil stratégique pour lutter contre les déserts médicaux

Destinée prioritairement à la région de Matam, cette clinique mobile vise à apporter des soins de qualité aux communautés situées dans les zones les plus enclavées du pays. Le ministre de la Santé, Ibrahima Sy, a souligné que ce dispositif permettra de déployer des stratégies médicales avancées avec un personnel composé de gynécologues, de sages-femmes et d'infirmiers.





En plus d'assurer des accouchements sécurisés, cette unité mobile facilitera l'orientation des grossesses à risque vers des structures adaptées, constituant ainsi un levier majeur pour réduire la mortalité maternelle et néonatale dans des zones difficiles d'accès comme le Ferlo.





MS/NDARINFO





