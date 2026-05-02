Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord

Coopération : L'UNFPA offre une clinique mobile de 126 millions FCFA pour la région de Matam

Samedi 2 Mai 2026 - 11:11

Coopération : L'UNFPA offre une clinique mobile de 126 millions FCFA pour la région de Matam

Le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) a officiellement remis au ministère de la Santé et de l’Hygiène publique (MSHP) une clinique mobile tout terrain d'une valeur de 126 606 480 francs CFA.


Ce dispositif, fruit d'une collaboration entre l'UNFPA, l'UNICEF et ONU Femmes, est destiné à renforcer l'offre de services en santé de la reproduction, maternelle et néonatale, ainsi que la prise en charge des violences basées sur le genre (VBG). La cérémonie de remise symbolique s'est déroulée ce jeudi 30 avril au siège du ministère, en présence d'Andrew Saberton, directeur exécutif adjoint de l’UNFPA.

 

Un outil stratégique pour lutter contre les déserts médicaux

 

Destinée prioritairement à la région de Matam, cette clinique mobile vise à apporter des soins de qualité aux communautés situées dans les zones les plus enclavées du pays. Le ministre de la Santé, Ibrahima Sy, a souligné que ce dispositif permettra de déployer des stratégies médicales avancées avec un personnel composé de gynécologues, de sages-femmes et d'infirmiers.


En plus d'assurer des accouchements sécurisés, cette unité mobile facilitera l'orientation des grossesses à risque vers des structures adaptées, constituant ainsi un levier majeur pour réduire la mortalité maternelle et néonatale dans des zones difficiles d'accès comme le Ferlo.
 

MS/NDARINFO

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Les plus lus

Sénégal Solidaire : Le nouveau modèle qui remplace la Fondation des Premières Dames

27/04/2026

ARCOP Sénégal : Les nouveaux membres du Conseil de régulation nommés (Liste)

27/04/2026

Souveraineté alimentaire : Ousmane Sonko annonce la "nouvelle politique agricole" du Sénégal

26/04/2026

Thiès : Modou Diagne Fada tire à boulets rouges sur le régime

26/04/2026

Deuil au gouvernement : Rappel à Dieu de l'enfant du ministre Cheikh Diba

28/04/2026

Diplomatie : Madické Niang mandaté par l'Union Africaine à São Tomé-et-Principe

26/04/2026

Autoroute à péage : Ouverture du tronçon Mbour-Thiadiaye ce mercredi

25/04/2026
NDARINFO +
24 HEURES

Le syndicat de l’aérien rejette le rachat de 2AS par Air Sénégal : « La compagnie qui veut vous racheter est malade »

02/05/2026

Coopération : L'UNFPA offre une clinique mobile de 126 millions FCFA pour la région de Matam

02/05/2026

Horreur à Diamaguène : Trois individus arrêtés pour viols répétés sur un mineur de 12 ans

02/05/2026

Préparation Mondial 2026 : Le Sénégal affrontera l'Arabie Saoudite en amical aux États-Unis

02/05/2026

Sénégal – Mauritanie : Des patrouilles conjointes pour sécuriser la frontière

02/05/2026

Hadara populaire : grosse ferveur à l'ouverture du Gamou de Serigne Babacar SY

02/05/2026
Ndarinfo.com ©2011 - 2025
Inscription au site
Charte éditoriale de NdarINFO