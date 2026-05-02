Horreur à Diamaguène : Trois individus arrêtés pour viols répétés sur un mineur de 12 ans

Le Poste de Police de Diamaguène Sicap Mbao a procédé à l’arrestation et au placement en garde à vue de trois individus pour actes contre nature, pédophilie et viols répétitifs sur un élève coranique de 12 ans.







L'enquête a été déclenchée suite à une plainte déposée par la grand-mère de la victime. C’est la tante du jeune garçon, intriguée par son comportement suspect et ses difficultés physiques, qui a réussi à obtenir les aveux de l'enfant concernant les sévices subis.







Un principal suspect et ses complices aux mains de la police

Le principal suspect, un charretier résidant dans le quartier, profitait de la confiance de l'enfant pour l'entraîner dans une maison abandonnée. Il a été interpellé le 29 avril 2026, alors qu'il se trouvait au domicile de la victime pour tenter d'obtenir un pardon familial. Lors de son interrogatoire, il a reconnu les faits et a dénoncé deux complices.





Les éléments de la brigade de recherches ont rapidement appréhendé les deux autres individus ; si l'un a avoué, le second, âgé de 19 ans, persiste à nier malgré les accusations concordantes. Les trois mis en cause sont actuellement en garde à vue.







MS/NDARINFO





