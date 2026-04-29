Tabaski 2026 à Podor : Le préfet Amadoune Diop garantit un approvisionnement sécurisé

À l'approche de l'Aïd-el-Kébir, le département de Podor peaufine ses préparatifs. Le préfet Amadoune Diop a officiellement assuré, ce mercredi 29 avril 2026, que toutes les dispositions logistiques et sécuritaires sont d'ores et déjà effectives pour garantir un bon approvisionnement en moutons. S'exprimant à l'issue d'une réunion du Comité départemental de développement (CDD), l'autorité administrative a souligné l'importance d'une coordination rigoureuse entre les services pour répondre aux besoins des fidèles de la région de Saint-Louis.







Sécurisation des points de vente et renforcement de l'offre locale

Zone stratégique d'approvisionnement, le département de Podor s'appuie sur une production locale robuste complétée par l'arrivée habituelle de bétail en provenance de la Mauritanie. Pour faciliter ces flux, le préfet a annoncé des mesures spécifiques visant à sécuriser les points de passage frontaliers, les marchés hebdomadaires et les points de vente officiels. Outre la sécurité, les efforts porteront sur la salubrité des sites et l'éclairage public afin d'offrir un cadre propice aux transactions commerciales.







Soutien aux éleveurs et lutte contre le vol de bétail

Sur le plan technique, l'État a déjà mobilisé 80 tonnes d'aliment de bétail pour soutenir les éleveurs locaux, bien que ces derniers plaident pour une augmentation des quotas. Un accent particulier a été mis sur la lutte contre le vol de bétail, un fléau aux conséquences économiques lourdes contre lequel le préfet appelle à une mobilisation accrue. Côté prix, l'espoir d'une stabilisation est de mise, après une année précédente où le prix moyen du mouton s'est élevé à 120 000 FCFA dans la zone. Enfin, le suivi sanitaire reste une priorité avec des campagnes de vaccination et des contrôles vétérinaires rigoureux déjà en cours.





MS/NDARINFO



