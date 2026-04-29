Souveraineté mémorielle : Lancement de l'Encyclopédie des grandes figures religieuses du Sénégal

Le Sénégal amorce une étape historique dans la valorisation de son patrimoine spirituel. Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a officiellement lancé, ce mardi 28 avril 2026, les travaux de rédaction de l’Encyclopédie des grandes figures religieuses du Sénégal. Ce projet d’envergure, qui couvre quatre siècles d’histoire (de 1600 à 2000), ambitionne de replacer les références nationales au cœur du système éducatif pour renforcer la conscience collective et la souveraineté culturelle du pays.





Une arme contre la standardisation culturelle et pour l'identité nationale

Lors de son allocution, le ministre a souligné l'urgence de résister à la standardisation culturelle mondiale qui menace les identités locales. Pour Moustapha Mamba Guirassy, ériger ces figures religieuses — architectes de la société sénégalaise — en modèles universels est un levier stratégique pour libérer le potentiel intellectuel du pays. Cette initiative ne se limite pas à la simple commémoration ; elle vise à consolider une identité nationale assumée face aux influences extérieures, tout en promouvant une écriture endogène de l'histoire.







Un chantier scientifique et inclusif pour la cohésion sociale

Le projet mobilisera une synergie d'experts, incluant historiens, chercheurs, archivistes et détenteurs de savoirs traditionnels, afin de garantir une rigueur académique irréprochable. Au-delà de sa dimension scientifique, cette encyclopédie se veut un outil de cohésion sociale, favorisant le dialogue entre les différentes écoles religieuses et renforçant le sentiment d'appartenance nationale. En dotant le Sénégal de cet outil structurant, le ministère ambitionne de faire rayonner le patrimoine immatériel africain bien au-delà des frontières nationales.







MS/NDARINFO





