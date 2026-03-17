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Pacte de stabilité : L'appel au patriotisme d'Ousmane Sonko face aux grèves

Mardi 17 Mars 2026 - 22:40

Pacte de stabilité : L'appel au patriotisme d'Ousmane Sonko face aux grèves

Face à l'urgence budgétaire, le gouvernement sénégalais souffle. Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé ce mardi 17 mars 2026, lors du comité de pilotage du pacte national de stabilité, que le Sénégal a honoré le paiement de sa dette obligataire internationale (Eurobonds) à hauteur de 471 millions de dollars.
 

Saluant le travail du ministre des Finances, le chef du gouvernement a souligné que ce règlement intervient malgré un climat d'incertitude où « tout le monde pensait que le Sénégal n'allait pas pouvoir payer ».

Ousmane Sonko a profité de cette rencontre pour dresser un état des lieux sans concession aux partenaires sociaux, rappelant que le programme avec le FMI reste suspendu et que les bailleurs de fonds ont bloqué leurs décaissements. Tout en listant les efforts déjà consentis (indemnités de logement, baisse des prix), il a appelé les syndicats à un « esprit de dépassement » et au patriotisme pour éviter de paralyser le pays dans ce contexte financier précaire.
 

MS/NDARINFO
 


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