Saint-Louis : l'UGB et le PRDC-VFS signent un protocole pour une plateforme régionale de recherche

Le Projet de Résilience et de Développement Communautaire de la Vallée du Fleuve Sénégal (PRDC-VFS) et l'Université Gaston Berger ont signé ce mardi un protocole pour la mise en place d'une plateforme régionale de gestion des connaissances, impliquant également l'Université de Nouakchott en Mauritanie.





"L'Université Gaston Berger est une institution phare dans la zone de projet, surtout en matière de recherche. C'est la raison pour laquelle on l'a positionnée comme coordinateur de ce processus", a déclaré Mamadou Diedhiou, coordonnateur du PRDC-VFS.





Selon lui, cette plateforme vise à pallier une lacune fréquente dans la mise en œuvre des projets. "On met en œuvre très souvent des projets au niveau des territoires, mais on ne s'intéresse pas souvent à la capitalisation et à la diffusion de l'information", a-t-il dit.





La plateforme sera multi-acteurs, associant l'UGB, Africa Rice, l'ISRA, l'ISEP, les centres de formation, les Agences Régionales de Développement (ARD), les communes et le Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA).





Le PRDC-VFS financera des bourses de recherche, mémoires et thèses pour alimenter cette plateforme. "Les communes auront des fenêtres au niveau de cette plateforme de gestion des connaissances", a précisé Mamadou Diedhiou.





Le professeur Lamine Diop, directeur de l'UFR des Sciences Agronomiques, de l'Aquaculture et des Technologies Alimentaires (S2ATA), a expliqué le rôle de l'UGB. "Nous serons appelés à coordonner la sous-composante 3B, gestion des connaissances. Cette plateforme va être vraiment un hub de connaissances", a-t-il indiqué.





En a croire le professeur Diop, la plateforme centralisera "toute la recherche, les connaissances, que ce soit les activités que nous allons mener avec nos étudiants, mais aussi toute connaissance générée au niveau de cette zone".





Il a par ailleurs a souligné que le projet englobe les trois missions de l'université : enseignement (renforcement des capacités), recherche (travaux étudiants) et service à la communauté. "Tout ce que nous allons faire, nous allons vraiment le faire avec la communauté", a-t-il affirmé.





La dimension régionale du projet se traduira par des forums organisés au niveau régional pour partager les informations avec la Mauritanie, où l'Université de Nouakchott anime une plateforme similaire.



