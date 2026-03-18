Affaire des 5 milliards : Le duel Abdoulaye Sylla - Zakiroulahi Sow renvoyé au 13 avril

L’affaire financière opposant deux figures du secteur privé sénégalais a connu un nouveau développement ce lundi 16 mars 2026 devant la Cour d’appel de Dakar. Le litige portant sur 5 milliards de francs CFA entre l’homme d’affaires Abdoulaye Sylla (patron d’Ecotra) et le promoteur Zakiroulahi Sow a été renvoyé au 13 avril prochain pour les plaidoiries.





Au cœur de la bataille judiciaire : une exécution provisoire contestée. Condamné en première instance à un an de prison avec sursis et au remboursement de la somme, Zakiroulahi Sow tente désormais de bloquer les saisies sur ses avoirs déjà engagées par Abdoulaye Sylla.



Ses avocats ont introduit une procédure de « défense à exécution provisoire » pour suspendre le recouvrement des fonds en attendant le verdict définitif de la Cour. Pour rappel, ce dossier concerne un projet de rachat présumé fictif de la Société interafricaine de banque (SIAB) au Togo, dans lequel le patron d’Ecotra accuse son ex-partenaire de détournement de fonds via une holding.





MS



