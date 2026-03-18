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Grand-Yoff : Un entraîneur de basket accusé d'abus sur une élève de 11 ans

Mercredi 18 Mars 2026 - 07:08

Grand-Yoff : Un entraîneur de basket accusé d'abus sur une élève de 11 ans

Une affaire de mœurs secoue le milieu sportif de Grand-Yoff. Le Commissariat d’arrondissement a procédé, ce mardi 17 mars 2026, à l’interpellation d’un entraîneur de basket-ball, accusé d'agression sexuelle sur une mineure de seulement 11 ans.
 

La procédure fait suite à une plainte déposée le 12 mars par les parents de la victime, élève en classe de CM2 et joueuse au sein du club dirigé par le suspect. Les faits se seraient produits en septembre 2025, lors d’un tournoi à Mbour.

La jeune fille, entendue en présence de ses tuteurs, a livré un témoignage glaçant : elle affirme avoir été contrainte de dormir dans la tente de son entraîneur, qui aurait abusé d'elle à au moins cinq reprises en usant de son autorité. Si le mis en cause admet avoir partagé sa tente avec la mineure et lui avoir offert de la nourriture, il nie fermement toute relation sexuelle malgré les éléments concordants de l'enquête.

L'individu a été placé en garde à vue.
 

MS/NDARINFO
 


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