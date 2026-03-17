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La CAF allège ses suspensions contre Saibari, le voleur de serviettes

Mardi 17 Mars 2026 - 22:27

La CAF allège ses suspensions contre Saibari, le voleur de serviettes

 Au-delà du retrait du titre au Sénégal, le Jury d’Appel de la CAF a également rendu son verdict sur plusieurs dossiers individuels et collectifs impliquant la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF). Ces ajustements, publiés ce mardi 17 mars 2026, marquent une révision partielle des sanctions initiales prononcées après la finale du 18 janvier.
 

Le cas de l’international marocain Ismael Saibari a été au centre des débats. Si l’infraction commise par le joueur a été confirmée, l’instance africaine a décidé de se montrer clémente en allégeant sa peine. Initialement plus lourde, sa suspension est ramenée à deux matchs, dont un avec sursis.

De plus, l’amende financière qui lui avait été infligée a été purement et simplement annulée. Parallèlement, la CAF a revu à la baisse certaines amendes de la FRMF liées au comportement des ramasseurs de balles et à l'usage de lasers, tout en maintenant la sanction concernant les pressions exercées près de la zone VAR.
 

MS/NDARINFO
 


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