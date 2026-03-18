Retrait du titre CAN 2025 : La FSF dénonce une décision "inique" et "inacceptable"

La riposte de Dakar ne s’est pas fait attendre. Quelques heures seulement après l’annonce du retrait du titre de champion d’Afrique au Sénégal par le Jury d’Appel de la CAF, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a vigoureusement réagi ce mercredi 18 mars 2026. Dans un communiqué officiel, l’instance fédérale dénonce une décision « inique, sans précédent et inacceptable » qui, selon elle, « jette le discrédit sur le football africain ».





La FSF confirme avoir reçu la notification de la décision concernant l'affaire DC23316, liée à la finale du 18 janvier contre le Maroc. Le Jury d'Appel a annulé la décision de première instance au motif que le « droit d'être entendu » de la partie marocaine n'aurait pas été respecté, avant d'appliquer les articles 82 et 84 du règlement pour prononcer le forfait des Lions (3-0).



Déterminée à ne pas se laisser dépouiller de son sacre acquis sur le terrain, la Fédération a annoncé son intention de saisir, dans les plus brefs délais, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne pour rétablir la justice sportive.





MS/NDARINFO



