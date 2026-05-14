Prise en charge des brûlures : L'État lance la construction d'un centre spécialisé à 15 milliards FCFA

Le contrat de construction du Centre de Traitement des Grands Brûlés (CTGB) a été officiellement signé ce mercredi 13 mai 2026 au Building administratif Président Mamadou Dia. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, et du ministre des Forces armées, le général Birame Diop. Ce projet d'envergure, estim à 15 milliards FCFA, est le fruit d'une synergie entre l'État du Sénégal, la Fondation SENELEC et l'Hôpital Principal de Dakar.





L'infrastructure répond à une urgence sanitaire critique : le Sénégal enregistre annuellement plus de 25 000 cas de brûlures, dont environ 1 000 cas graves nécessitant des soins de haute technicité. Jusqu'ici, le déficit de structures spécialisées constituait un frein majeur à la survie et à la réadaptation des patients les plus sévèrement touchés.





Le futur centre sera doté de 40 lits spécialisés, d'unités de réanimation de pointe et de blocs de chirurgie reconstructrice. L'équipement moderne prévu permettra non seulement de réduire le taux de mortalité lié aux accidents domestiques et industriels, mais aussi d'améliorer durablement la qualité de vie des rescapés grâce à des soins de réhabilitation spécialisés.





En impliquant le secteur de l'énergie et les forces armées, ce projet structurant démontre une volonté de mutualiser les ressources pour relever des défis de santé publique complexes. Le CTGB est appelé à devenir une référence sous-régionale, positionnant l'Hôpital Principal comme un pôle d'excellence en matière de traumatologie thermique et de reconstruction plastique au service des populations.





MS/NDARINFO



