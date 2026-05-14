Marché régional : Le Sénégal mobilise 242,7 milliards FCFA en avril et dépasse déjà ses objectifs annuels

Le Sénégal a levé 242,7 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de l’UEMOA au cours du mois d’avril 2026. Cette nouvelle opération porte le cumul total des ressources mobilisées par le pays depuis le début de l’année à 1 311,3 milliards de FCFA. Si ce montant mensuel marque une baisse relative par rapport aux performances de janvier et février, il permet surtout au Sénégal de franchir une étape stratégique : le dépassement de ses objectifs initiaux de financement.







En effet, le calendrier d'émissions prévoyait une cible de 1 272 milliards de FCFA pour cette période. Avec une avance de près de 40 milliards, le pays consolide son positionnement d'émetteur de référence dans la zone. Sur l’ensemble du marché régional en avril, les États membres ont mobilisé un total de 1 210 milliards de FCFA, confirmant le dynamisme de la place financière de l'Union.











L'analyse de la structure des emprunts d'avril révèle une préférence marquée pour les titres à trois ans, qui ont capté 136,3 milliards de FCFA. Les investisseurs ont également montré un fort intérêt pour les titres à douze mois (98,5 milliards), tandis que les maturités plus longues, à cinq et sept ans, ont été sollicitées de manière plus marginale.







Cette diminution du volume mensuel (323,2 milliards en mars contre 242,7 milliards en avril) s'inscrit dans une gestion prudente de la dette, le Sénégal ayant déjà sécurisé l'essentiel de ses besoins de trésorerie pour le semestre. Cette solidité de la signature "Sénégal" sur le marché régional témoigne de la confiance continue des investisseurs institutionnels envers les politiques macroéconomiques du pays.







MS/NDARINFO





