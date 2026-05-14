African Lion 2026 : Le corps de la deuxième soldate américaine retrouvé après 10 jours de recherches

L'exercice multinational African Lion 2026 est endeuillé. Les forces américaines et marocaines ont retrouvé, ce lundi, le corps du deuxième soldat américain porté disparu depuis le début du mois au Maroc. Le United States Africa Command (AFRICOM) a officiellement identifié la victime : il s'agit de Mariyah Symone Collington, une jeune soldate de 19 ans originaire de Tavares, en Floride.





Le corps a été localisé dans une grotte côtière située à environ 500 mètres de la zone d’entraînement tactique de Cap Draa. Selon les premières conclusions des autorités militaires, la jeune femme et un autre camarade seraient entrés dans l’océan le 2 mai dernier lors d'une phase de l'exercice. Cette découverte met fin à une opération de recherche intense qui tenait les états-majors en haleine depuis plus d'une semaine.





La mission de sauvetage et de récupération a nécessité une coordination exceptionnelle entre les nations partenaires. Elle a mobilisé des pararescuemen de la 406e Escadre expéditionnaire aérienne américaine, des alpinistes militaires marocains spécialisés dans les terrains accidentés, ainsi que des équipes de la protection civile marocaine. La configuration du terrain, marquée par des cavités marines difficiles d'accès, a rendu l'intervention particulièrement technique.







African Lion 2026 demeure l’un des exercices militaires les plus vastes organisés sur le continent, visant à renforcer l'interopérabilité entre les pays membres de l'AFRICOM. Si l'exercice se poursuit pour consolider la coopération sécuritaire régionale, ce tragique accident vient rappeler les risques inhérents aux entraînements en conditions réelles.





MS/NDARINFO



