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Mondial 2026 : Pape Thiaw face au casse-tête de la liste des 26 Lions

Jeudi 14 Mai 2026 - 16:26

Mondial 2026 : Pape Thiaw face au casse-tête de la liste des 26 Lions
Le compte à rebours est lancé pour l'équipe nationale du Sénégal. Le 21 mai 2026, le sélectionneur Pape Thiaw révélera la liste des 26 joueurs convoqués pour la Coupe du monde aux États-Unis. Ce passage obligé impose un écrémage délicat : deux champions d'Afrique 2025 devront rester à quai, la FIFA limitant l'effectif à 26 contre 28 lors de la dernière CAN. Si le secteur des gardiens semble verrouillé avec Édouard Mendy, Mory Diaw et Yehvann Diouf, le reste du groupe est au cœur de toutes les spéculations.



Le dossier le plus brûlant concerne la défense centrale. L'état de santé du capitaine Kalidou Koulibaly, blessé depuis le 8 avril avec Al-Hilal, inquiète au plus haut point. Face à l'incertitude entourant son "hématome inédit", Pape Thiaw explore plusieurs pistes. Mamadou Sarr apparaît comme le remplaçant naturel, mais des noms comme Moustapha Mbow (Paris FC), Abdoulaye Faye (Lorient) ou encore l'expérimenté Abdoulaye Seck sont en embuscade. La surprise pourrait venir de Malang Sarr, seul Sénégalais présent dans l'équipe type de Ligue 1 cette saison.



Sur le front de l'attaque, des décisions radicales se profilent. Boulaye Dia, en difficulté à la Lazio, pourrait faire les frais de la montée en puissance de Bamba Dieng. Ce dernier, auteur d'une saison remarquable, est pressenti pour devenir la doublure officielle de Nicolas Jackson. Un autre arbitrage de taille attend le coach entre l'expérience d'Habib Diallo et la forme explosive de Chérif Ndiaye.



Au milieu de terrain, la stabilité prime avec le bloc Gana Gueye, Lamine Camara et Pape Matar Sarr, bien que le jeune Mamadou Lamine Camara soit menacé par la réduction de l'effectif. Pape Thiaw dispose encore de quelques jours pour trancher et bâtir le commando qui tentera de porter haut les couleurs du Sénégal sur la scène mondiale.



MS/NDARINFO

 


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