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Mali : La CEDEAO condamne fermement les attaques terroristes de Bamako et Kati

Dimanche 26 Avril 2026 - 12:13

Mali : La CEDEAO condamne fermement les attaques terroristes de Bamako et Kati

 La Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a brisé le silence suite à la vague d’attaques terroristes sans précédent qui a frappé le Mali ce week-end. Dans un communiqué officiel publié ce dimanche 26 avril 2026, l’organisation régionale a fermement condamné les assauts coordonnés ayant visé Bamako, l'aéroport international et plusieurs garnisons militaires, dont celle de Kati.

Malgré le retrait officiel du Mali de l'organisation, la CEDEAO exprime sa solidarité avec le peuple malien et souligne que l'escalade de la violence menace la stabilité de l'ensemble de l'espace régional.
 

Un plaidoyer pour la mutualisation des forces

 

Face à la mort du ministre de la Défense Sadio Camara et à la reprise des combats à Kidal, la Commission de la CEDEAO appelle à une « unité régionale indéfectible ». L'organisation insiste sur le fait que le terrorisme ne connaît pas de frontières et que seule une coopération sécuritaire étroite entre tous les États du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest permettra de contenir l'expansion des groupes jihadistes. Ce message intervient alors que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont récemment formé l'Alliance des États du Sahel (AES), créant une rupture diplomatique avec le bloc régional de la CEDEAO.
 

MS/NDARINFO
 


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