Mali : Mort du ministre de la Défense Sadio Camara dans une attaque à Kati, selon Jeune Afrique

Une onde de choc traverse le Sahel et l'Afrique de l'Ouest. Selon des informations rapportées par Jeune Afrique, le général Sadio Camara, ministre de la Défense et des Anciens Combattants du Mali, a été tué ce samedi 25 avril 2026. L'homme fort de la transition et pilier du régime du colonel Assimi Goïta a succombé à une attaque d’envergure visant son domicile à Kati, près de Bamako.





Cet assaut, d'une violence inouïe, a été mené à l'aide d'un camion-kamikaze qui a pulvérisé une grande partie de sa demeure, ne laissant que peu de chances aux occupants.





Un séisme pour la junte au pouvoir

La mort de Sadio Camara, stratège clé du rapprochement entre Bamako et les partenaires russes de l'Africa Corps (ex-Wagner), représente une perte monumentale pour les autorités de transition. Cette attaque s'inscrit dans une offensive coordonnée sans précédent menée par le groupe jihadiste JNIM et les rebelles du FLA, touchant simultanément la capitale, l'aéroport international et plusieurs garnisons stratégiques du pays.





Alors que le gouvernement tentait encore de stabiliser la situation dimanche matin, l'annonce de la disparition de l'un des membres fondateurs du CNSP plonge le Mali dans une incertitude sécuritaire et politique totale.





MS





