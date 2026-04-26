Athlétisme : Le Kényan Sabastian Sawe premier homme sous les 2h au marathon

L’histoire de l’athlétisme mondial a été bouleversée ce dimanche 26 avril 2026 dans les rues de la capitale britannique. Le Kényan Sabastian Sawe est officiellement devenu le premier homme de l’histoire à remporter un marathon officiel en passant sous la barre mythique des deux heures.





En bouclant les 42,195 km du Marathon de Londres dans un temps stratosphérique, Sawe efface des tablettes le précédent record du monde et réalise ce que beaucoup d'experts considéraient comme physiologiquement impossible en compétition officielle.





Un exploit planétaire à Londres

Contrairement aux tentatives précédentes réalisées dans des conditions de laboratoire, cette performance a été accomplie dans le cadre d'une course « Open », certifiée par World Athletics. Porté par une météo clémente et une nouvelle génération de chaussures technologiques, le champion du monde de semi-marathon a maintenu une allure phénoménale du début à la fin, s'isolant seul en tête dès le 35e kilomètre.





Ce franchissement du mur des deux heures marque l'entrée du sport mondial dans une nouvelle ère et consacre Sabastian Sawe comme l'héritier ultime d'Eliud Kipchoge et de Kelvin Kiptum.





MS/NDARINFO





