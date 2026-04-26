Fusillade à Washington : Le quartier du suspect Cole Allen encerclé en Californie

L'enquête sur la fusillade survenue lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche s'accélère en Californie. Ce dimanche, les forces de l'ordre ont massivement investi le quartier de Torrance, dans la banlieue de Los Angeles, où réside le suspect identifié sous le nom de Cole Tomas Allen, 31 ans.





Selon des informations confirmées par le bureau du procureur des États-Unis à FOX News, un juge fédéral du district central de Californie doit signer un mandat de perquisition imminent pour permettre la fouille complète du domicile de cet enseignant et développeur de jeux vidéo.





Une perquisition sous haute surveillance

Le déploiement sécuritaire dans cette zone résidentielle calme témoigne de la gravité de l'affaire. Cole Allen est accusé d'avoir tenté de forcer l'entrée du dîner présidentiel, où se trouvaient Donald Trump et de nombreux officiels, en étant muni de plusieurs armes. Les enquêteurs fédéraux cherchent désormais à passer au peigne fin son environnement numérique et personnel afin de comprendre les motivations de son acte et de déterminer s'il a bénéficié de complicités ou s'il s'agit d'une action isolée.





MS/NDARINFO



