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Détournement de fonds : Ndéya Beauty face au procureur ce lundi

Dimanche 26 Avril 2026 - 06:14

Détournement de fonds : Ndéya Beauty face au procureur ce lundi

L’influenceuse TikTok Ndèye Fatou Diatta, plus connue sous le pseudonyme de « Ndéya Beauty », est au cœur d'un scandale financier qui secoue la toile sénégalaise. Visée par 11 plaintes pour le détournement présumé des fonds d'une tontine en ligne, la commerçante a été placée en garde à vue par la Brigade de Recherches (BR) de Faidherbe.

Le préjudice total est désormais estimé à 42 750 000 francs CFA, après l'afflux de nouvelles victimes suite à la médiatisation de l'affaire.
 

Des difficultés de gestion invoquées

 

Lors de son audition ce 23 avril 2026, la mise en cause a reconnu des failles dans la gestion des fonds, tout en niant les montants avancés par certaines plaignantes. Elle a expliqué avoir cessé ses activités en décembre 2025 pour des raisons de santé, ce qui aurait bloqué le recouvrement des cotisations journalières (allant de 12 000 à 50 000 FCFA).


Bien qu'elle ait exprimé une volonté de remboursement via la vente de ses biens, la gravité du dossier a conduit à la prolongation de sa garde à vue. Ndèye Fatou Diatta sera présentée au procureur de la République près le TGI de Dakar ce lundi.
 

MS/NDARINFO
 


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