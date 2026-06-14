Partis de Gambie pour l'Espagne, ils échouent aux Almadies : 93 arrestations

Quatre-vingt-treize migrants en situation irrégulière ont été interpellés le 12 juin 2026 vers 11h30 sur la plage du Club Med aux Almadies, après l'échouage de leur pirogue sur le littoral dakarois, lors d'une opération conjointe de la Brigade de proximité de Ngor et du 9e Escadron de la Légion de Gendarmerie d'intervention (LGI).





La pirogue avait quitté la Gambie dans la nuit du 9 juin 2026 à destination de l'Espagne. Après environ 36 heures de navigation, les quatre convoyeurs auraient perdu leur trajectoire avant d'échouer sur les côtes dakaroises. À la vue des gendarmes, une partie des occupants a tenté de fuir en se dispersant dans l'enceinte de l'établissement hôtelier, mais 93 individus ont pu être maîtrisés. Les convoyeurs et une partie des passagers ont réussi à prendre la fuite avant l'intervention des forces de sécurité.





Les personnes interpellées ont déclaré avoir chacune versé 500 000 FCFA pour ce voyage clandestin. Les nationalités recensées se répartissent comme suit : 47 Maliens, 25 Gambiens, 14 Sénégalais, 5 Ivoiriens et 2 Guinéens. Une pirogue estimée à 7 millions FCFA a été saisie. L'enquête se poursuit afin d'identifier les réseaux impliqués.





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