Affaire ASER : TAS convoqué à la SR après ses révélations sur les 30 milliards évaporés

Thierno Alassane Sall se rendra ce lundi à 16 heures à la Section de recherches, à la demande de cette dernière, pour y déposer de nouveaux éléments parvenus depuis l'Espagne dans l'affaire AEE Power EPC-ASER. Cette convocation intervient trois jours après une conférence de presse explosive tenue vendredi 12 juin à sa résidence.





Le dossier a connu plusieurs rebondissements majeurs ces derniers jours. Thierno Alassane Sall a présenté des relevés bancaires issus de la justice espagnole, affirmant que 30 milliards de FCFA sur les 37 décaissés pour l'électrification rurale se sont évaporés en 48 heures. Les relevés bancaires montrent que le compte d'AEE Power EPC chez Banco Santander affichait 22 020 euros avant le 11 juin 2024. Ce jour-là, trois virements totalisant près de 56 millions d'euros y sont arrivés : une avance de démarrage de 28 millions, une avance pour dépenses engagées de 23,3 millions et un crédit commercial de 4,7 millions.







En marge de la conférence de presse, le député a critiqué l'attitude des autorités sénégalaises, qu'il assimile à une « complicité consciente et délibérée », réclamant que toute la lumière soit faite sur ce dossier « sans exception et sans complaisance ».



