Pastef/Saint-Louis : Moustapha Niang fixe le cap après le congrès

Amadou Moustapha Niang, vice-président de Pastef Saint-Louis, a tenu samedi une réunion de clarification à l'intention des militants, au lendemain du premier congrès ordinaire du parti qui a réuni les mandataires des 553 communes du Sénégal et consacré la réélection d'Ousmane Sonko à la tête de Pastef.







« C'est un nouveau tournant et une joie pour nous, pionniers de Pastef. Nous devons nous concentrer maintenant sur les structures du parti pour les renouveler », a-t-il déclaré, précisant que cette initiative constitue une réponse directe à l'appel du président Sonko à descendre sur le terrain et à aller vers les populations.





