Pastef/Saint-Louis : Moustapha Niang fixe le cap après le congrès

Amadou Moustapha Niang, vice-président de Pastef Saint-Louis, a tenu samedi une réunion de clarification à l'intention des militants, au lendemain du premier congrès ordinaire du parti qui a réuni les mandataires des 553 communes du Sénégal et consacré la réélection d'Ousmane Sonko à la tête de Pastef.
« C'est un nouveau tournant et une joie pour nous, pionniers de Pastef. Nous devons nous concentrer maintenant sur les structures du parti pour les renouveler », a-t-il déclaré, précisant que cette initiative constitue une réponse directe à l'appel du président Sonko à descendre sur le terrain et à aller vers les populations.
Pour le responsable politique par ailleurs candidat à la Mairie de Saint-Louis, l'enjeu dépasse la simple organisation interne. « Pastef est un parti populaire, ce n'est pas un parti d'un ou de deux hommes, c'est un parti d'idéologie de souveraineté et cela demande un engagement fort », a-t-il affirmé.
La présidence de l'Assemblée nationale désormais occupée par Ousmane Sonko ouvre selon lui une nouvelle phase décisive. « Nous avons la ferme conviction qu'il prendra la pleine posture pour que le Sénégal atteigne sa souveraineté à jamais », a-t-il conclu.