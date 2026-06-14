Bac technique 2026 : 275 candidats au jury 1287 du LTAP de Saint-Louis

Le baccalauréat technique s'ouvre ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Au Lycée Technique André Peytavin (LTAP) de Saint-Louis, 275 candidats issus du LTAP, de l'École Amadou Sow Ndiaye, du CAOSP et des candidats libres composent au sein du jury 1287, dans un établissement qui a fait de cette session une priorité depuis le début de l'année scolaire.







Salles aménagées, mobilier vérifié, dispositifs de sécurité en place : le LTAP affiche une mobilisation totale à quelques heures du démarrage des épreuves.





« Les préparatifs sont à un stade très avancé. Nous avons procédé à l'aménagement des salles d'examen, vérifié l'état du mobilier et assuré la disponibilité du matériel nécessaire », a déclaré la proviseure Amy Ndiaye Diop, qui a conduit tout au long de l'année un accompagnement pédagogique structuré : séances de révision, cours de renforcement, évaluations blanches et travaux pratiques dans les différentes filières. « Les enseignants ont été fortement impliqués dans la préparation des candidats. Plusieurs réunions pédagogiques ont également permis d'identifier les besoins spécifiques des élèves afin de leur apporter un accompagnement adapté », a-t-elle précisé.







Pour cette session 2026, le LTAP innove avec un système de mentorat assuré par les enseignants, un suivi individualisé des candidats et une attention particulière portée à la gestion du stress et à la préparation psychologique. Première du genre : l'administration assure la restauration des candidats pendant toute la durée des examens. « Nous voulons offrir aux élèves les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent se concentrer pleinement sur leurs épreuves », a indiqué Mme Diop, qui a adressé un message de confiance aux candidats : « Je leur demande de croire en eux et au travail accompli tout au long de l'année. Nous sommes convaincus que leurs efforts seront récompensés. »





La direction du LTAP espère enregistrer des résultats en nette progression et confirmer les performances de l'établissement dans l'enseignement technique à Saint-Louis.





MS d'après LE SOLEIL



