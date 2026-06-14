Docteur Ibou Gueye quitte Saint-Louis avec les honneurs après 16 mois au district

Le docteur Ibou Gueye a quitté ses fonctions de Médecin-Chef du district sanitaire de Saint-Louis après 16 mois à la tête de la structure, nommé Directeur régional de la Santé de Kaffrine. Son départ a été marqué par un pot d'adieu organisé en présence des autorités administratives, sanitaires et locales, des partenaires techniques et financiers, ainsi que du nouveau préfet de Saint-Louis, Maurice Latyr Dione. Plusieurs cadeaux et distinctions symboliques lui ont été remis en reconnaissance de son engagement.







« Nous sommes là aujourd'hui pour célébrer un pot de départ du médecin-chef du district sanitaire de Saint-Louis, avec qui nous avons cheminé ensemble pendant 16 mois. Un homme rigoureux, visionnaire, qui a vraiment apporté du sang neuf au niveau du district sanitaire de Saint-Louis et surtout au niveau du centre de santé », a déclaré Baba Fall, secrétaire exécutif du réseau des comités de santé (CDS).







Pour Baba Fall, le docteur Gueye laisse un vide difficile à combler. « Une promotion certes, mais également un départ qui va vraiment laisser un vide au niveau du district sanitaire de Saint-Louis », a-t-il reconnu, avant de saluer un parcours exemplaire : « Il est parti d'un agent d'assainissement pour devenir aujourd'hui directeur régional. Ce qui veut dire que pour toutes les couches de la santé, il n'y a pas de blocage. Il suffit d'avoir une ambition, une bonne vision, être toujours ambitieux. »







Le secrétaire exécutif du CDS a conclu en présentant le docteur Ibou Gueye comme un modèle pour la jeunesse médicale. « C'est un modèle, une référence. Je pense que les jeunes médecins ont ici l'occasion d'avoir un modèle de réussite », a-t-il affirmé.





