Mali : Orange annonce la fin de la validité limitée des crédits de communication

À Bamako, la Direction Générale du Commerce, de la Consommation et de la Concurrence (DGCC) a ouvert une enquête suite à une plainte de l'Association des Consommateurs du Mali (ASCOMA) concernant la perte des crédits et bonus d'appel à l'expiration de leur validité.





Sous la pression de cette enquête préliminaire, l'opérateur Orange Mali SA a annoncé avoir pris des dispositions pour supprimer la limitation de validité des crédits et des bonus d'appels. Le Directeur Général du Commerce, Zédion Dembélé, a invité les autres opérateurs de télécommunications à s'inscrire dans cette même démarche au nom de la protection des consommateurs.





MS/NDARINFO

