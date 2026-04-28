Gov'athon 2026 : Ousmane Sonko mise sur l'innovation pour transformer l'État

Le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu, ce mardi 28 avril 2026, les lauréats du Gov'athon, un concours dédié à l'innovation numérique dans l'administration. Lors de cette rencontre, le chef du gouvernement a réaffirmé son ambition de faire de cet événement un moteur central de l'engagement de la jeunesse. Saluant des projets « créatifs et audacieux », il a magnifié l'esprit d'initiative d'une génération qui conçoit des solutions pertinentes pour les défis publics, souvent sans appui étatique initial.





Le numérique comme pilier de la souveraineté nationale



Qualifiant le secteur numérique de « présent et avenir du monde », Ousmane Sonko a lancé un avertissement sur les enjeux de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies. Selon lui, les États qui négligent ce virage stratégique risquent une marginalisation durable sur la scène internationale. Pour ancrer cette transformation, le gouvernement prévoit de renforcer le Gov'athon grâce à une synergie entre le ministère de la Fonction publique et celui des Télécommunications, afin de moderniser les services rendus aux citoyens.





Accompagnement et promotion de l'excellence féminine

Un point majeur a marqué cette réception : la forte présence féminine parmi les lauréats. Le Premier ministre y voit un signal fort d'équité et a exhorté les jeunes filles à persévérer pour devenir des actrices clés du Sénégal de demain. Au-delà des félicitations, un dispositif concret est mis en place : les lauréats bénéficieront d'un coaching de trois mois pour transformer leurs idées en outils opérationnels. Le ministre de la Fonction publique, Olivier Boucal, a d'ailleurs rappelé l'objectif final : que chaque innovation se traduise par un service public amélioré dans les secteurs de la santé, de l'agriculture ou des transports.





MS/NDARINFO



