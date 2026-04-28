Litige Sénégal-Maroc : Le verdict final pas attendu avant 2027 ?

Le Sénégal a officiellement saisi le tribunal concernant un litige de haute importance, obligeant le Maroc à fournir une réponse argumentée avant le 7 mai 2026. Selon des sources proches du dossier, cette procédure judiciaire complexe ne devrait pas connaître de dénouement immédiat, le verdict final étant attendu dans un délai de 9 à 12 mois.





Une CAN 2025 plongée dans l'incertitude

Cette bataille juridique jette une ombre inédite sur le calendrier de la CAN 2025. Alors que les supporters attendent de célébrer le prochain champion d'Afrique, le blocage actuel pourrait aboutir à une situation ubuesque : le vainqueur officiel de la compétition pourrait ne pas être connu avant la fin de la Coupe du monde 2026, voire au début de l'année 2027. Ce décalage temporel risque de perturber gravement l'organisation des compétitions internationales et le moral des sélections engagées.





Un bras de fer judiciaire entre Dakar et Rabat

Si les détails précis de la plainte n'ont pas encore été intégralement divulgués, l'implication directe du tribunal international souligne la gravité du différend opposant les deux nations. Entre enjeux de droits, de qualification ou de calendrier, le Sénégal semble déterminé à faire valoir ses droits jusqu'au bout. Le monde du sport reste suspendu à la réponse marocaine attendue début mai, qui déterminera la suite de cette procédure qui s'annonce déjà comme l'un des plus longs feuilletons du football continental.





MS/NDARINFO





