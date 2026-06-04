Mauritanie : Le gouvernement annonce une baisse de 20 % du prix du gaz butane

Cette mesure s'applique conformément à une décision ministérielle conjointe émise par le ministère de l’Énergie et du Pétrole et le ministère du Commerce et du Tourisme en date du 2 juin 2026. Le ministère a précisé que cette initiative visait directement à soutenir le pouvoir d’achat des citoyens et à contribuer à alléger le poids des dépenses courantes des ménages face à la conjoncture économique actuelle.





Selon les termes de cette décision officielle, la grille tarifaire des différentes catégories de bouteilles a été immédiatement réajustée. Le prix de la bouteille de gaz de catégorie B12 (la grande bouteille) est ainsi passé de 5 000 ouguiyas MRO à 4 000 ouguiyas MRO.





De son côté, le prix de la bouteille de catégorie B6 (moyenne) est désormais fixé à 1 920 ouguiyas MRO contre 2 400 ouguiyas MRO auparavant. Enfin, la bouteille de catégorie B3 (petite) enregistre également une diminution significative, son tarif passant de 1 100 ouguiyas MRO à 880 ouguiyas MRO.



MS/ndarinfo



