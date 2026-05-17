Refus de visas et rigueur budgétaire : l’État n'organisera aucun déplacement de supporters vers les États-Unis

Invitée sur les ondes de la radio Sud FM ce dimanche 17 mai 2026, la ministre des Sports, Khady Diène Gaye, a clairement indiqué que l’État du Sénégal ne prévoit pas d’organiser le déplacement de supporters depuis Dakar vers les États-Unis pour la Coupe du monde 2026. Rompant avec les pratiques de financement public des caravanes de supporters observées lors des précédentes éditions en Russie et au Qatar, la ministre a tranché avec une fermeté absolue : « Nous n’allons pas déplacer de supporters de Dakar aux États-Unis ».



Au-delà des strictes considérations budgétaires du nouveau régime, ce choix pragmatique est lourdement dicté par le verrou diplomatique et la politique migratoire ultra-restrictive imposée par Washington. La ministre des Sports a rappelé que les autorités américaines restent totalement souveraines dans la délivrance des sésames d'entrée sur leur territoire, révélant au passage les blocages majeurs et les échecs essuyés par ses services malgré de nombreuses démarches officielles effectuées de longs mois en amont. L'intransigeance des services consulaires américains n'a épargné aucun regroupement, y compris les structures les plus reconnues et les mieux organisées du pays.



Pour illustrer l'ampleur du mur diplomatique auquel l'administration s'est confrontée, Khady Diène Gaye a partagé les dessous des négociations avortées qui ont fini par sceller cette décision gouvernementale : « Les États-Unis sont souverains. J’ai déjà tenté avec deux présidents de comité de supporters, notamment Allez Casa et Lébougui, mais ils n’ont pas eu le visa ».



Face à cette impossibilité matérielle de garantir le voyage des structures phares de l'animation nationale, l'État a préféré acter le forfait logistique. À moins d'un mois du choc tant attendu contre la France au MetLife Stadium, les Lions de la Teranga devront essentiellement puiser leur force dans le soutien de la forte diaspora sénégalaise établie en Amérique du Nord.





MS/ NDARINFO

