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Tabaski 2026 : la CMS annonce la célébration de la fête pour le mercredi 27 mai

Dimanche 17 Mai 2026 - 22:59

Tabaski 2026 : la CMS annonce la célébration de la fête pour le mercredi 27 mai

La Coordination des Musulmans du Sénégal pour l’Observation du Croissant Lunaire (CMS/OC.L.) s’est réunie ce dimanche 17 mai 2026, correspondant au 29 « Dhul Qa'dah » 1447 H, afin de procéder à l'observation de la lune. L'instance a publié la déclaration n° 181 de sa commission, détaillant ses conclusions pour la fixation du mois de « Dhul Hijjah » et de la fête de l'Aïd el-Kabir (Tabaski).
 

Selon la note officielle de l'organisation, les informations recueillies auprès de ses correspondants nationaux et internationaux indiquent que le croissant lunaire a été formellement aperçu dans plusieurs pays, notamment en Mauritanie, en Algérie, en Égypte, aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite, en France, en Italie ainsi que dans d'autres États du Moyen-Orient.
 

Sur la base de ces observations, la commission de la CMS a validé son calendrier. Par conséquent, le lundi 18 mai 2026 est déclaré premier jour du mois lunaire de « Dhul Hijjah » 1447 H. En suivant cette chronologie rituelle, le mardi 26 mai 2026 correspondra au jour de « 'Arafah ». La célébration de la Tabaski est ainsi fixée par la structure pour le mercredi 27 mai 2026. Le document officiel a été signé à Dakar par le président de la commission, l'Imam Mame Ngor Ndiaye.
 

MS/NDARINFO

 



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