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Opération Tabaski 2026 : Mabouba Diagne annonce un record de 47 322 moutons convoyés depuis le forail de Dahra

Dimanche 17 Mai 2026 - 21:58

Opération Tabaski 2026 : Mabouba Diagne annonce un record de 47 322 moutons convoyés depuis le forail de Dahra
Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne, a effectué ce dimanche 17 mai 2026 une visite de terrain au foirail de Dahra, dans le département de Linguère. À onze jours de la fête de la Tabaski, il a fait état d'un flux d'approvisionnement en forte hausse depuis ce pôle commercial de la zone sylvopastorale, considéré comme l’un des plus grands marchés à bétail d’Afrique de l’Ouest. Selon les données officielles du ministère, un effectif de 47 322 moutons a déjà été convoyé depuis Dahra pour ravitailler plusieurs localités du Sénégal ainsi que la Gambie.

Les statistiques présentées indiquent une progression de l'activité commerciale par rapport à l'exercice précédent. À la même période en 2025, le nombre de têtes convoyées s'élevait à 28 172 moutons, ce qui représente une hausse de 68 % pour l'année en cours. Les flux de transport enregistrés ce dimanche desservent les centres urbains et régionaux de Dakar, Thiès, Kaolack, Saint-Louis, Touba, Missirah, Sédhiou, Ziguinchor, Gossas, Mbour, Fatick et Passy.

Le ministre a salué la contribution du secteur de l'élevage, précisant que cette filière génère une valeur économique supérieure à 1 000 milliards de francs CFA par an au Sénégal.

Face à des besoins nationaux globaux estimés à deux millions de moutons pour la Tabaski 2026, Mabouba Diagne a exposé la stratégie de couverture du marché. Le gouvernement s'est fixé pour objectif de mobiliser 900 000 moutons via la production et la commercialisation encadrées pour compléter l'offre globale.

En réponse aux demandes des éleveurs portant sur le coût de la nutrition animale, le ministère a annoncé le lancement d'un projet de 5 000 hectares dédiés aux cultures fourragères, visant un rendement de 20 tonnes à l’hectare pour atteindre une production de 100 000 tonnes d'aliments. Des mesures complémentaires ont été annoncées concernant la sécurisation des corridors de transhumance par l'installation de forages et la lutte contre le vol de bétail en coordination avec les forces de défense et de sécurité.


MS/NDARINFO
 


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