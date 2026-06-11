Mbane : l'hôpital militaire de campagne des forces armées ouvre ses consultations

L'hôpital militaire de campagne déployé par les forces armées à Mbane, dans le département de Dagana, a ouvert ses portes aux premiers patients le 5 juin 2026, renforçant l'accès aux soins dans une zone où l'offre sanitaire reste limitée.
Avant le lancement des consultations, les autorités administratives, sanitaires et locales ont effectué une visite du site pour évaluer les capacités opérationnelles de la structure et rencontrer les équipes médicales militaires mobilisées sur le terrain. Cette mission a également servi de cadre de concertation entre les services de santé locaux et les médecins militaires afin d'assurer une complémentarité dans la prise en charge des patients.
À l'issue de cette phase de coordination, l'hôpital a accueilli ses premiers consultants dans un dispositif conçu pour offrir une prise en charge complète. Les autorités entendent ainsi renforcer l'offre de soins de proximité dans cette partie du territoire, grâce à l'appui des services de santé des armées.
MS/NI