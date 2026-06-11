Mbane : l'hôpital militaire de campagne des forces armées ouvre ses consultations

Avant le lancement des consultations, les autorités administratives, sanitaires et locales ont effectué une visite du site pour évaluer les capacités opérationnelles de la structure et rencontrer les équipes médicales militaires mobilisées sur le terrain. Cette mission a également servi de cadre de concertation entre les services de santé locaux et les médecins militaires afin d'assurer une complémentarité dans la prise en charge des patients.



