Hôpital de Touba : 14 patients opérés par cœlioscopie et technologie laser

Cette initiative, menée sur deux jours, s’inscrit dans une dynamique globale de renforcement des capacités médicales et de partage d’expériences entre praticiens du pays. Elle a mobilisé une vingtaine de chirurgiens venus des structures sanitaires de Dakar, Ziguinchor, Ndamatou et Fawzïni, sous la coordination du Pr Mamadou Cissé, chirurgien digestif à l’hôpital Dalal Jamm de Dakar.





Le responsable du service de chirurgie de l'établissement, le Dr Abdou Niasse, a indiqué que cette première expérience réussie a vocation à être pérennisée afin de favoriser le développement continu de techniques chirurgicales innovantes au sein de l’hôpital.





La mission a mis l'accent sur la chirurgie mini-invasive, une approche médicale qui se distingue de la chirurgie conventionnelle par l’utilisation de caméras et de petites incisions, réduisant de manière drastique les traumatismes opératoires.





« Cette technique permet de diminuer les douleurs postopératoires, de raccourcir la durée de récupération et de favoriser une reprise rapide des activités par les patients », a expliqué le Dr Niasse.





Les interventions réalisées ont concerné principalement la chirurgie pariétale, notamment le traitement des hernies, la chirurgie biliaire pour les affections de la vésicule biliaire, ainsi que la chirurgie proctologique.





Grâce à l’introduction inédite de la technologie laser, les équipes médicales ont également pu traiter des patients atteints de fistules anales et d’hémorroïdes, offrant ainsi des alternatives thérapeutiques moins invasives.





Cette mission médicale marque ainsi une avancée significative pour le Centre hospitalier de Touba dans ses efforts pour élargir l’accès des populations aux soins de pointe.





MS/NI





