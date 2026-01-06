Mbeubeuss: le ministre espère la finalisation de 40 hectares d'ici juin-juillet 2026

Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Abdourahmane Diouf, a indiqué lundi espérer une "finalisation" de la première étape de résorption et réhabilitation de la décharge de Mbeubeuss, en cours sur 40 hectares, d'ici juin-juillet 2026.





"Nous espérons qu'au moins d'ici à six mois, les travaux de réhabilitation de 40 hectares de la décharge de Mbeubeuss seront achevés", a déclaré M. Diouf lors d'une visite d'évaluation des travaux.





Le ministre s'exprimait lors d'une visite d'évaluation des travaux de réhabilitation partielle de la décharge de Mbeubeuss, organisée par le Projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal (PROMOGED).





D'un coût global de 26 milliards de francs CFA, ces travaux doivent prendre fin conformément aux délais fixés, en juin-juillet 2026.





Abdourahmane Diouf a assuré que le retard accusé lors du démarrage de la première phase du projet de résorption de la décharge de Mbeubeuss est en train d'être résorbé avec toutes les parties prenantes.





"A l'issue de ce travail, le gouvernement fera un travail d'accompagnement des récupérateurs et de gestion de l'autre partie de 75 hectares de la décharge", a-t-il poursuivi.





Le ministre a indiqué que le gouvernement est dans la trajectoire de faire en sorte que la décharge de Mbeubeuss cesse d'être une "bombe écologique".





Il a salué les efforts et l'engagement entrepris par l'État pour transformer cette bombe écologique en un "paradis écologique".





"Au-delà de la rénovation des 40 hectares, le gouvernement s'est engagé à verdir cet espace avec des jardins, des terrains de sports, et des couloirs de promenade", a-t-il assuré.





M. Diouf a précisé que l'aménagement de la décharge de Mbeubeuss sera adossé au lac Mbeubeuss, à la construction du Centre de tri et de transfert (CTT) et d'une plateforme de compostage pour assurer une gestion durable des déchets.





La décharge de Mbeubeuss a été ouverte en 1968. Initialement prévue comme un site provisoire, elle est devenue, à partir de 1970, l'unique lieu de déversement pour l'ensemble de la région de Dakar.





La décharge de Mbeubeuss s'étend actuellement sur une surface totale d'environ 115 hectares, dont 40 font l'objet de la première phase de réhabilitation.





Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique effectue, lundi et mardi, dans la région de Dakar, une série de visites à la décharge de Mbeubeuss, au Parc paysager de Cambérène, à la Réserve urbaine de la Grande Niaye de Pikine et sur le littoral de Bargny.



NDARINFO AVEC APS





