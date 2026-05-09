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Mbour : Cheikh Issa Sall annonce son adhésion à la coalition Diomaye Président

Samedi 9 Mai 2026 - 19:09

Mbour : Cheikh Issa Sall annonce son adhésion à la coalition Diomaye Président

Le maire de Mbour a officiellement annoncé son adhésion à la coalition Diomaye Président. Ancien haut responsable libéral et ex-Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) ainsi que de l'Agence de Développement Municipal (ADM), ce ralliement marque un tournant symbolique  dans la recomposition du paysage politique sénégalais.
 

Devant une foule immense, l'édile de Mbour a justifié son choix par une volonté de placer l'intérêt national au-dessus des anciennes appartenances partisanes.


« Nous oublions nos ambitions pour être à votre côté », a-t-il lancé à l'endroit du Président Bassirou Diomaye Faye, soulignant que le moment est venu pour toutes les forces vives de se donner la main. En rejoignant la coalition au pouvoir, cet ex-cadre du régime précédent apporte une expertise technique et une assise locale forte dans un département qui est aussi le berceau natal du Chef de l'État.
 

 Pour lui, ce « pacte républicain » est la condition sine qua non pour que le magistère du Président Diomaye Faye soit « durable et agréable », au profit direct des populations de la Petite Côte.
 

MS/NDARINFO

 



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