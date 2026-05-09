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Tensions internes à PASTEF : Keur Massar et Mbour sous haute surveillance après l'annulation de plusieurs activités

Samedi 9 Mai 2026 - 15:12

Tensions internes à PASTEF : Keur Massar et Mbour sous haute surveillance après l'annulation de plusieurs activités

Des tensions entre militants de PASTEF, le parti au pouvoir, ont provoqué ce samedi 9 mai 2026 l'annulation en urgence de plusieurs manifestations politiques. À Keur Massar, une randonnée pédestre organisée par les « Magui PASTEF » a dégénéré en affrontements physiques entre les partisans de Waly Diouf Bodian et ceux de Seydou Diallo, le coordonnateur local du parti. Face au risque de débordements majeurs, le préfet du département a pris la décision radicale d'interdire l'activité.

 

L'origine du conflit à Keur Massar repose sur une contestation de la légitimité territoriale. Des proches de Seydou Diallo sont accusés d'avoir saboté la manifestation pour s'opposer à la présence de Waly Diouf Bodian. Les détracteurs de ce dernier lui reprochent de ne pas être originaire de la localité, transformant une simple activité sportive en un terrain de lutte de pouvoir interne. Les échauffourées entre les deux camps ont contraint les autorités administratives à intervenir pour préserver l'ordre public.
 

Le scénario de tension s'est répété à Mbour, bien que dans un contexte légèrement différent. La Coalition « Diomaye Président » devait tenir un grand meeting cet après-midi au stade Caroline Faye, en présence du Chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. En parallèle, la section locale de PASTEF avait programmé une autre activité politique simultanée, créant une confusion logistique et sécuritaire. À l'issue d'une rencontre avec le préfet de Mbour, les organisateurs ont finalement décidé de surseoir à la manifestation.
 

MS/NDARINFO
 



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