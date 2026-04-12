Ziarra Générale 2026 : Le Khalife général des Tidjanes prie pour la paix au Moyen-Orient

La cité religieuse de Tivaouane a refusé du monde ce dimanche à l'occasion de la Ziarra Générale, un rendez-vous spirituel majeur instauré par Serigne Babacar Sy (rta). Présidant la cérémonie officielle, le Khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, a délivré un message de haute portée diplomatique et humanitaire, centré sur la situation internationale.





Face à l'escalade des tensions mondiales, le guide religieux a formulé des prières ardentes pour le retour de la paix au Moyen-Orient. Le Khalife a exhorté la communauté internationale et les belligérants à privilégier le dialogue et la préservation de la vie humaine, rappelant les enseignements de l'Islam sur la concorde et la fraternité entre les peuples.



Au-delà de la géopolitique, le message de Tivaouane a également porté sur la stabilité intérieure du Sénégal, invitant les citoyens au travail, à la discipline et au respect des valeurs morales qui fondent la nation.





MS/NDARINFO

