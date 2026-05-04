Mix énergétique : l’approvisionnement des centrales en gaz annoncé pour fin 2028

Invité de l’émission « En Vérité » ce dimanche sur Radio Sénégal (RTS), le ministre a précisé que l’approvisionnement des centrales nationales en gaz est désormais attendu entre la fin de l'année 2028 et le premier trimestre 2029. Cette échéance est jugée déterminante pour la transformation du mix énergétique du Sénégal.





Dans l'attente de la mise en service du gisement Yakaar-Teranga, les autorités sénégalaises s'activent pour sécuriser des volumes de gaz via le projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA), mené en collaboration avec BP et Kosmos Energy.







Le ministre a également souligné une avancée diplomatique et technique significative marquée par la tenue d'une réunion conjointe en novembre 2025. Cette rencontre inédite a réuni les délégations du Sénégal et de la Mauritanie, les partenaires industriels ainsi que les sociétés nationales, notamment Petrosen.





Selon le membre du gouvernement, ces échanges ont permis d'instaurer un dialogue franc et structuré entre tous les acteurs concernant l'exploitation et l'acheminement des ressources gazières.







MS/NDARINFO





