Abdourahmane Diouf : « Il ne peut y avoir ni dualité ni cohabitation »

Dans un entretien accordé à L’Observateur, le ministre de l’Environnement et leader du parti Awalé, Abdourahmane Diouf, a commenté la récente sortie médiatique du président Bassirou Diomaye Faye. Il interprète les propos du chef de l'État comme un rappel ferme des principes fondamentaux et de l’architecture institutionnelle du Sénégal.





Sur la question de la gouvernance, le membre de la coalition « Diomaye Président » rejette catégoriquement toute idée de partage du pouvoir au sommet de l’Exécutif, affirmant que la Constitution ne laisse aucune place à une dualité institutionnelle.







« Il ne peut y avoir ni dualité ni cohabitation, douce ou rude », martèle le responsable politique, rappelant que la légitimité du suffrage universel place le chef de l’État dans une position centrale. Pour Abdourahmane Diouf, toute tentative de relecture de ce fonctionnement serait hors des limites de la République et fragiliserait l’État lui-même. Il avertit que toute entorse à cette hiérarchie représenterait un péril institutionnel, allant jusqu’à déclarer que ce serait « la fin de la République ».





Enfin, l'interlocuteur du quotidien du Groupe futurs médias réaffirme la cohésion de la coalition au pouvoir et insiste sur la discipline attendue de la majorité parlementaire, qui doit se consacrer exclusivement au soutien de l’action présidentielle.





MS/NDARINFO



